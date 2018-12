President Kaljulaid: eesti keele ja kultuuri parim kaitse on eestikeelne koolisüsteem

«Kui me vaatame Eesti viimaseid kümnendeid, siis kaart näitab, et tegemist on rände lähteriigiga ja siia tulijaid väljastpoolt Euroopa Liitu küll on, aga neid ei ole palju. Me kasutame olulisi sisserände piiranguid. Meie sisserände kvoot väljastpoolt Euroopa Liitu tulijatele on väga madal. Ma toetan seda, et see kvoot ei oleks kõrge. Me ei ole samas olukorras, meil pole põhjust võrrelda ennast teiste riikidega, vaid me peame vaatama omaenda huve,» rääkis president.

«Minu ettepanek on, et me mõtleksime mitte ainult migratsiooni kontekstis, vaid ka juba meil olnud nõukogude aegse massimigratsiooni kontekstis, ehk siis sellele, et kuidas me jõuaksime selleni, et kõik lapsed Eestis läheksid eestikeelsesse kooli. See on parim tagatis selleks, et meie keel ja kultuur ei satuks ohtu, seda on näidanud teiste, suurte rände- ja läbirändekogemusega riikide, näiteks Luksemburgi kogemus,. Selle nimel peame tööd tegema. Ka mina olen seda tööd teinud. Ida-Virumaal igas koolis, igas lasteaias, kus me käisime, kõnelesin ma avatult ja ausalt sellest, et Eesti kindlasti ei hakka pikas perspektiivis üleval pidama kakskeelset koolisüsteemi. Et ma loodan, et meil saab olema haridusministeeriumi poolt veetud ja toetatud selge programm selleks, et me jõuaksime eestikeelse koolisüsteemini,» ütles Kaljulaid.