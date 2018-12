Eestlaste jõulud välismaal: «Tean vaid seda, et projektijuht plaanib ühe kana ära tappa»

«Tean vaid seda, et projektijuhil on plaanis üks kana ära tappa,» kirjeldas oma jõuluplaane hetkel Malaisia väiksel saarel Pulau Bidanil vabatahtliku tööd tegev Kärt Lige. Eestlanna jaoks on need esimesed jõulud kodust eemal ning kuigi lund ja kingitusi otseselt ta taga ei igatse, tunnistas noor naine, et oma inimesed, pere ja tuttav ümbruskond on see, millest jõuludel puudust tunneb.

Jõulud Pulau Bidanil FOTO: Kärt Lige

«Malaisia on islamiriik, niiet idee poolest nad jõule ei tähista, aga nii palju, kui olen kohalikega rääkinud, siis kõik on ikka elevil, et jõulud tulevad ja linnades on kaunistused väljas,» kummutas Lige müüdid nagu seal maal jõule ei tähistataks.

Tema sõnul tuleb väiksele saarele jõulude ajaks palju teisigi vabatahtlike. Nii neid, kes varasemalt seal käinud, kui uusi seiklejaid. Just nendega veedab ta ka oma esimesed jõulud kodust eemal.

Kärt Lige teiste vabatahtlikega. FOTO: Erakogu

Lõuna-Aafrika Vabariigis elav Grete Vahtakand tähistas Eestis viimati jõule 2014. aastal. Kuna eestlanna elab LAV-is oma sakslasest elukaaslasega ja Aafrikast on saanud nende kodu, ei oska temagi midagi suurt Eesti jõulude puhul taga igatseda.

«Selline korralik õige jõulukuusk, õige lõhnaga, seda siin ei näe,» tõi Vahtakand välja, millest puudust tunneb. Kuigi ka LAV-is on tema sõnul jõulupuusid, on need pigem männilised, kui päris õiged kuused.

Mis puutub aga sööki, siis sellega Aafrikas probleeme ei teki. Eestlanna sõnul on olemas kõik, mis vaja – kolme eri sorti hapukapsast ja Taani moodi heeringat. Küll aga pidavat kohalikud ise hapukapsa asemel jõululauas valget kala ja liha eelistama. Kuna kliima on hea, pole erand ka see, kui jõuluõhtul väljas grillitakse.

Grete Vahtakand elukaaslasega. FOTO: Grete Vahtakand

Jõulutrall on eestlanna hinnangul LAV-is aga isegi suurem, kui Eestis. «Jõuluteenistusi tuuakse isegi suurtesse kaubanduskeskustesse,» sõnas Vahtakand. Juba oktoobri kuust on olnud igal pool väljas ka jõulukaunistused.

Kui midagi üldse erinevustest välja tuua, siis päkapikud Aafrikas ei käi. Jõuluvana on aga täitsa olemas. «Need inimesed, kes on kristlikud, peavad jõule ikkagi täpselt samamoodi nagu meie,» sõnas Vahtakand.

Jõulud LAV-is. FOTO: Grete Vahtakand

Jõuluõhtul on eestlannal plaan koos elukaaslase ja sõpradega puhkama sõita Madagaskarile. Tema sõnul kannavad nad ka seal päkapikumütse, otsivad korraliku Euroopa toiduga restorani, loevad luuletusi ja jagavad kinke. «Meie ikka kanname oma traditsioone,» kommenteeris LAV-is elav Vahtakand.

Eestlanna Britt Erneweini pere jagab oma jõule Eesti ja Prantsusmaa vahel – ühel aastal siin ja teisel seal. «Kui on nii-öelda Eesti aasta, siis peame abikaasa perega jõulud ette ära detsembri alguses Püha Niklause päeva paiku,» selgitas Ernwein, kelle sõnul nende jõulud Eesti omadest suuresti ei erine.

Britt perega. FOTO: Maris Sits