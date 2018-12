Video: Eestis jõule tähistav sakslane peab surnutele söögi jätmist imelikuks

Mis puutub aga eestlaste jõulutraditsioonidesse, siis kõige rohkem suutis sakslast üllatada eestlaste komme kadunukestele lauale süüa jätta. «Ma kuulsin, aga ei ole kindel, kas see on tõsi, et eestlased arvavad, et surnud sõbrad ja perekonnaliikmed tulevad jõuludel koju tagasi ja nad valmistavad neile süüa. Ma arvan, et see on natuke imelik ja meil midagi sellist ei ole,» selgitas Morgenstern.

«Üks imelik traditsioon on see, et me käime ukselt uksele oma sõpradega ja kiidame teiste jõulupuusid ja selle eest saad sa pitsi alkoholi. See on see, mida me jõuludel teeme,» rääkis Morgenstern ka sakslaste kummalistest jõulutraditsioonidest, mida paljud eestlased ei tea.