Eesti Korteriühistute Liit: ärge jätke eluruume kütmata

Pikad pühad on tulekul ning nii mõnedki inimesed plaanivad uue aastani linnakodust eemal olla. Eesti Korteriühistute Liit soovib kõigile Eestimaa inimestele rahulikku jõuluaega ning toredat aastavahetust ja tuletab meelde mõned lihtsad reeglid, kuidas kodu talvel pikemaks ajaks üksi jätta.

Kuigi kedagi pole kodus, ei tohiks eluruume kütmata jätta. Korteris mõistlikku temperatuuri hoidma kohustab ka korteriomandi- ja korteriühistuseadus - korteriomanik on muu hulgas kohustatud hoidma oma korteri piires sellist temperatuuri ja õhuniiskust, mis tagab kaasomandi eseme säilimise ning teiste eriomandite esemete kasutamise nende otstarbe kohaselt ja ilma ülemääraste kulutusteta. Mõistlikuks temperatuuriks loetakse mitte alla +18 kraadi

«Vaata üle elektrijuhtmed ja lülita kodumasinad vooluvõrgust välja. Kontrolli enne lahkumist, et kodused elektriseadmed oleks korras ning lülita kodumasinad võimalusel vooluvõrgust välja. Nii säästad raha ja hoolitsed turvalisuse eest. Enne lahkumist veendu, et tulekolded ja küünlad on nõuetekohaselt kustutatud, ahju- ja kaminasiibrid ohutus olekus ning suitsu- ja vinguandur töökorras. Koduloomad kardavad pühadehooajaga paratamatult kaasnevat tulevärki, sestap ära jäta neid üksi korterisse, vaid võta võimalusel kaasa või kasuta professionaalse loomahotelli teenuseid,» manitseb liit.

«Kui lubad kellegi äraoleku ajaks oma koju, jaga põhjalikke selgitusi. Mõned inimesed lubavad oma äraolekul kellelgi teisel korterit kasutada. Veendu, et sellel inimesel on head ja ausad kavatsused ning instrueeri teda põhjalikult - selgita seadusest tulenevaid reegleid ja maja kodukorda, vajalikke turvameetmeid, korrahoidmise ning külaliste kutsumiseni välja. Võiksid ka korteriühistu juhtkonnale ja naabritele teada anda, et korteris viibib ajutiselt keegi teine,» soovitab liit.

«Hoolitse selle eest, et pühadekaunistused ei hakkaks teisi segama. Vilkuvad tulukesed ja muusikalised kaunistused aknal või rõdul võivad sulle palju rõõmu pakkuda, ent teiste elu segada. Jää kaunistustega hea maitse piiresse, lülita välja arvuti ja muud tehnikaseadmed, et su äraolekul ei peaks naabrid ööpäeva ringselt jõulukellade helinat taluma. Hoolitse, et korteriühistul oleks sinu toimivad kontaktid. Anna korteriühistule teada oma toimivad kontaktid, et neil oleks võimalik näiteks avarii korral ühendust võtta. Uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohasel korteriomanik kohustatud teatama korteriühistule oma olemasolevate sidevahendite andmed, eelkõige telefoninumbri või elektronposti aadressi,» märkis liit.

Enne toast lahkumist tasub üle vaatata, et aknad ja rõdu uks oleksid suletud. «Mure vastu, kas ikka sulgesid välisukse, aitab lihtne nipp - kui ukse lukku keerad, tee lukust mobiiltelefoniga kiire fotoklõps! Nii ei pea sa kaugel olles pead vaevama, kas uks ikka sai lukustatud,» soovitas liit.