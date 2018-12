Heategevussaade «Jõulusoojus»: Carmen soovib käimisraskustest hoolimata ise hakkama saada

Carmeni käimine on raskendatud sünnist saati. Sündides oli tal ajus hapnikupuudus ja see tekitas ajukahjustuse. Sünnist saadik on Carmen tegelenud füsioteraapia ja taastusraviga. Carmen saab kasutada kõnnirobotit Tallinnas ja ütleb, et tänu sellele on ta ka paremini käima hakanud ja see on talle väga oluline.