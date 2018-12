Heategevussaade «Jõulusoojus»: Sassil on sünnitraumast ajukahjustus

Üheksa-aastasel Sassil on sünnitraumast ajukahjustus ja kõndimine on tema jaoks väga keeruline. Praegu käib Sass emaga Tartust Tallinnasse, et kõnnirobotit kasutada. Kui robot asuks Tartus, oleks Sassi ja tema ema elu oluliselt hõlpsam.