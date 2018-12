Heategevussaade «Jõulusoojus»: Stella sõnul on kõnnirobot talle kõige tõhusam abiline

29-aastane Stella sündis enneaegsena ja ka tema kesknärvisüsteem ei tee koostööd lihaste ja motoorikaga. Stella on terve elu tööd teinud selle nimel, et ise kõndida. Kõnnirobotist on talle palju kasu, kuid Viljandist Haapsallu käimine pole niisama lihtne. Kui robot asuks Tartus, oleks sellest palju abi.