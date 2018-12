Allikad: Trumpi veenis Süüriast vägesid ära tooma Erdoğan

Uudisteagentuuri AP versiooni kohaselt oli USA alustanud telefonivestlust plaaniga nõuda Türgilt Süüria kurdide üksuste ründamise kava peatamist, kuna kurdi omakaitseväed, keda Türgi käsitleb terroristliku rühmitusena, on USA senise liitlas Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) koosseisus kandnud põhiraskust terrorirühmituse ISIS tagasilöömises.

«Jutupunktid olid väga kindlad,» rääkis üks USA ametnik. «Kõik ütlesid, et vaja on neile survet avaldada ja pakkuda Türgile midagi väikest, võimalik, et territooriumi [Süüria] piiril või midagi sellist.»