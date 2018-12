Urmas Reinsalu: kas eestlased jäävad Eestis enamusse ka kolme inimpõlve pärast

Urmas Reinsalu kirjutas Facebookis presidendile vastulause. «Tegelikkuses on Eesti poliitilise eliidi ja samal ajal ühiskonna sees põhimõtteline erinev arusaam. Seda pole võimalik eitada ja see on reaalsus,» kirjutas Reinsalu. Tema arvates ei ole Eestis rahvuslikud küsimused kõrgemal kui välispoliitika.

«Praeguse juhtumi puhul püüdsid leppe pooldajad avalikkust rahustada jutuga, et see pole kohustuslik ja peame olema laua taga kui otsustatakse. Esimene väide on minu (ja rahvusvaheluse õiguse ekspertide) hinnangul ebaõige, teise väite puhul näitas Eesti mitteosalemine Marrakeshis, et saab küll nii, et igal pool ei olda kohal, kui see pole kooskõlas rahvuslike huvidega.»

Reinsalu kirjutab, et Euroopa Liidu eesistujariigid on võtnud rändeleppe oma eesistumise töövisiooni, mis tähendab, et seda asutakse Euroopas rakendama. «Leppe olulisust Euroopale kinnitas ka Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Avramopoulos. Mida sel puhul leppe pooldajad ütlevad, kui lepet püütakse mingi EL õigusaktiga jõustada? Kas seda, et lepe pole siduv või seda et peame olema laua taga,» kirjutas Reinsalu.