USA meedia andmetel uuris Trump keskpanga juhi vallandamise võimalusi

Trump on muu hulgas öelnud, et keskpanga poliitika suurem oht USA majanduskasvule, kui kaubandusvaidlus Hiinaga.

USA keskpank teatas kolmapäeval, et tõstis intressimäärasid 2,25-2,5 protsendini. Tegemist on juba neljanda tõusuga sel aastal. Keskpank lubas samas, et järgmisel aastal on võimalikud tõusud mõõdukamad. Jälgitakse suure tähelepanuga maailmamajanduse seisu ja selle mõju Ühendriikidele.