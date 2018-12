Corbyn lubas paljude leiboristide pahameeleks võimule saades Brexitiga jätkata

Corbyn ütles ühtlasi, et ei soovi toetada Suurbritannia Euroopa Liitu jäämist, kui riigis korraldataks selle üle uus rahvahääletus.

Guardiani andmeil on Corbyni ELi vastased arvamused vallandanud juba suure kriitikalaine eriti erakonna vasakpoolsemate esindajate seas, kes aitasid tal parteijuhiks saada.

Corbyn põhjendas oma Euroopa Liidu vastaseid vaateid sellega, et ühenduse riiklike toetuste reeglid tõkestaksid Tööpartei juhitud valitsusel toetamast kohalikku tööstust.

«See oleks tragöödia, kui Jeremy Corbyn aitaks kaasa Brexitile ja jätkaks oma eluaegset vaenulikkust Euroopa Liidu vastu tulenevalt oma vaadetest riigiabile. Terves reas Euroopa Liidu riikides on riigi omanduses ettevõtteid ja teistsugune maksu- ja kulupoliitika kui see, mida ajab tooride valitsus. See poleks mitte EL, kes takistaks Tööparteil Ühendkuningriiki taas jalule aitamast, vaid Brexitist tulenev majanduslik kahju, mida ta (Corbyn – toim) võib veel tekitada,» kurjustas McFadden.