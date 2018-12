Rekord: Soome politsei on ühte meest tänavu juba üle 180 korra vahistanud

Alates 2013. aastast on meest kinni peetud koguni 458 korral. Suurem osa vahi alla võtmisi on toimunud Lappeenranta linnas.

Kagu-Soome politsei uurimisjuht ja ülemkonstaabel Ilkka Vainikka oletas, et tegu on ilmselt omalaadse rekordiga.

Vainikka sõnul on meest vahel kinni peetud ka mitu korda päevas. «Meilt on ta näiteks välja lastud kella 7.30 ajal uusi seiklusi otsima ning võib olla juhtunud, et ta on juba hommikul kella 10 ajal tagasi olnud. Lühim vabaduses oldud aeg kestis umbes 25–30 minutit,» rääkis ta.