Eesti 200 noortekogu esimees Jašin: noor ei pea noorsootöötajat otsima

«Meie sõnum on, et mida kõrgem on noorte poliitiline aktiivsus nii valijatena kui ka kandidaatidena, seda rohkem pööravad otsustajad tähelepanu noori puudutavatele teemadele,» ütles Jašin. «Meie noortekogu ei ole kindlasti lihtsalt erakonna järelkasvu inkubaator ega poliittehnoloogiline vahend. Pastakate jagamise koolitust me ei korralda.»

«Tahame olla eeskujuks teistele noortele ning meelitada neid tegema poliitikat ja aktiivselt osalema aruteludes mis iganes erakonna liikmena või isegi parteituna. Oleme orienteeritud eelkõige koostööle teiste erakondade noortekogudega ja muude organisatsioonidega, sest soovime tekitada eelkõige konstruktiivset arutelu ning tõsta Eesti poliitkultuuri taset,» lisas Jašin.

Küsimusele, milline näeb välja noortekogude koostöö oli Jašini sõnum see, et nad soovivad olla pidevas kontaktis teiste noortekogudega ning korraldada koos debatte ja arutelusid. «Plaanis on ka midagi enneolematut, näiteks solidaarsusüritused, kus teeme midagi ühisel eesmärgil.» Ühiseks eesmärgiks võib-olla passiivsete noorte kaasamine Eesti poliitkultuuri. Jašini sõnul korraldavad noortekogud endale seminare ja koolitusi, «miks mitte teha seda mõne teema puhul koos, et tutvuda teineteise maailmavaadetega. Eks vaatame kuidas nad reageerivad meie ettepanekule.»

Eesti 200 noortekogu üks eesmärkidest on tagada igale omavalitsusele pädev noorsootöötaja. «Meile tundub, et hetkel mõnes omavalitsuses noorsootöötajad on passiivsed ning ei jõua paljude noorteni,» ütles noortekogu esimees. Nende seisukohalt peaksid noorsootöötajad rohkem koostööd tegema koolidega.