Süüria opositsioonijuht kutsus USA-d koordineerima lahkumist Türgiga

«Seetõttu me toetame tugevalt mõtet järkjärgulisest lahkumisest täielikus koostöös «rahvaarmee» ja Türgiga, et vältida neid ohtlikke stsenaariume,» sõnas ta.

Süüria «rahvusarmee» on Süüria põhjaosas tegutsevate mässuliste rühmituste koalitsioon, mis vastustab president Bashar al-Assadi valitsust.

«On võimalik tugevdada revolutsioonijõudude ja Süüria opositsiooni rolli paralleelselt Türgiga Süüria kirdeosas,» lisas Hariri, viidates kurdide kontrolli all olevatele aladele.

Ta rõhutas, et Süüria valitsusväed ja Iraani jõud püüavad USA sõjaväelaste lahkumist enda huvides ära kasutada.

USA president Donald Trump teatas pühapäeval, et arutas telefonivestluses Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga Süüria teemasid ning «Ühendriikide vägede aeglast ja väga koordineeritud lahkumist piirkonnast.»

USA president säutsus Twitteris, et tal oli Türgi liidriga «pikk ja viljakas telefonivestlus» ning et nad arutasid ka kaubavahetust ja võitlust äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastu.