Galerii: suurlinnade jõulupuud

Eesti suursaatkonnad andsid ülevaate, milline on jõulukuuse traditsioon väljaspool kodumaad ja kuidas nad kaunistasid välisesindusi.

Eesti välisesindus Roomas. FOTO: Välisministeerium

Rooma: «Jõulukuusk Roomas on teema, mida kõik teavad. Eelmisel aastal juhtus õnnetus, kuusk ei harjunud kliimavahetusega ja viskas pea kõik okkad ära. Inimesed ristisid kuuse Spelacchio’ks (Kitkutud) ja enne jõule nägi kuusk suhteliselt rääbakas välja.. Sellel aastal sponsoreeris kuuske Netflix ja ootused olid suured. Kuuske püsti pannes olid aga kõik paanikas – suur osa oksi olid painutatud ning kuusk nägi jälle väga närune välja. Samas oksad painutati ja lisati tagasi ja hetkel on kõik korras Kuusk ristiti Spezzacchio’ks (Murtud). Inimesed jälgivad suure huviga, kui kaua need tagasi lisatud oksad vastu peavad.»

Kopenhaagen: «Kopenhaagenis on kuusk klassikaline. Raekoja ees on «pea»-kuusk. Mujal linnas jõuluturgudel ja Tivolis on samuti dekoreeritud kuused. Taanlased armastavad kuuske. Toovad selle koju juba novembris ja iga kuusemüügi plats on ka omaette pidu.»

Eesti välisesindus Brüsselis. FOTO: Välisministeerium

Brüssel: «Brüsseli keskväljaku jõulukuusk on 22 meetrit, kaalub 4,7 tonni ja on 67 aastat vana. Tänavu on puu kaunistatud Soome värvides, kuna Soome on aukülaline XVIII Brüsseli aastalõpu festivalil Plaisirs d’Hiver (ing k. Winter Wonders). Soomet esindab jõuluturul Kainuu maakond.»

London: «Londoni olulisim jõulukuusk asub Trafalgari väljakul ja selle kingib Londonile Norra. See ilus traditsioon sai alguse juba aastal 1947. Jõulukuuse kinkimisega tänab Norra UK-d toetuse eest II Maailmasõjas. Britid võtavad jõule väga tõsiselt, kuusk tuuakse tuppa juba detsembri alguses. Eriti tõsiselt võtab seda aga Londonis asuv pubi Churchill Arms, mille fassaad on aastaringselt kaetud lilledega, kuid jõulude puhul lisanduvad ka kuusepuud. Sel aastal on maja kaunistatud 97 kuusega.»

Varssav: «Varssavis püstitatakse kunstkuusk Vanalinna Kuningalossi ette. Lisaks kaunistatakse kogu linn üle 4,5 milioni tulukesega ja nende süütamise päeval tuleb tulesära nautima alati suur rahvahulk»

Stockholm: «Stockholmis on igal linnaosal oma jõulupuu. Suurim ja kuulsaim on siiski vanalinna serva mere äärde Skeppsbro kaile püstitatav kuusk, mis olevat väidetavalt isegi maailma suurim. Rootsi kodudes tuuakse kuused meie mõistes harjumatult vara, juba detsembri algusest tube ehtima. Kuuskedega kaunistatakse ka avalikke ruume, hoove ja trepikodasid. Lisaks kuuskedele on siin jõuluajal ehk olulisemgi roll valgusel ja valgustusel – lampidel, jõulutähtedel, küünaldel, mis ehivad pea kõiki aknaid. Seda kontrastiks kaamosele ja talvepimedusele.»

Washingtoni välisesindus FOTO: Välisministeerium

Washington: «Washingtoni peamiseks jõulukuuseks on National Christmas Tree- kuusk mis kasvab Valge Maja läheduses ja igal aastal jõuludeks ehitakse. Eriliseks teeb kuuse see, et selle küünlad süütab president.»