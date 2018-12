Kahtlaste väidetega vaktsineerimisvastane raamat korjati Eestis müügilt

Raamatu itaallasest autorite Stefano Montanari ja Antonietta Gatti ning prantslase Serge Raderi uurimuse lühikokkuvõte on see, et analüüsiti umbes 30 Euroopas levinud vaktsiini elektronmikroskoobi abil ning neist leiti erinevaid potentsiaalselt kahjulike ainete nanoosakesi.

Autorite väitel on just see põhjus ning tõestus, miks vaktsiinid tekitavad autismi, allergiaid, hulgiskleroosi ja palju teisi tõsiseid asju. Kuna autorid on töötanud ülikoolide juures, on süüdistused väga tõsised ja esitatud asjaliku teaduse pähe.