Kuninganna Elizabeth kutsub Brexiti-tormis üles jõulurahule

Buckinghami palee teatel ei maini kuninganna jõulupöördumises Brexitit otsesõnu, kuid ütleb, et isegi kõige suuremate erimeelsuste korral tuleks suhtuda teistesse lugupidamisega, mis on alati hea samm parema üksteisemõistmise poole.

«Isegi kõige sügavamate eriarvamuste puhul on teise inimese austamine esimene samm parema teineteisemõistmise suunas,» lausub kuninganna 12. detsembril ette salvestatud aga homme eetrisse minevas pöördumises.

Siinjuures viitab ta selgelt Brexitile, mis on Ühendkuningriiki lõhestamas, kirjutas Briti väljaanne Guardian.

Kuninganna sõnavõtt seoses Suurbritannia lahkumisega Euroopa Liidust tuleb hetkel, mil riigi peaminister Theresa May on turmtule all seoses Brexiti-leppega, mida suur hulk Briti parlamendisaadikuid ei toeta. Sel põhjusel lükkas peaminister edasi leppe üle detsembris toimuma pidanud hääletuse.