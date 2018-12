USA hoiatas kõrgenenud terrorirünnaku ohu eest Barcelonas

Kataloonia piirkonna siseministrilt Miquel Buchilt päriti täna hoiatuse kohta aru. Ta ütles, et politsei töötab selle ohuga.

Hispaania leht El País kirjutas anonüümsetele allikatele tuginedes, et võimud otsivad 30-aastast marokolasest meest, kel on busside juhtimiseks vajalik juhiluba.

Päevaleht El Periódico de Catalunya kirjutas, et politseis ringleb teade, milles öeldakse, et mees võib üritada Barcelonas bussiga rahva sekka sõita.

Kataloonia politsei pressiesindaja ei kinnitanud uudisteagentuurile AFP, et politsei otsib marokolasest meest. Siiski ütles ta, et ajutiselt tugevdati julgeolekumeetmeid kohtades, kus on suur inimeste kontsentratsioon.