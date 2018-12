Eestis sündis 17 jõululast

Kõige rohkem sündis jõulubeebisid Tallinnas. Pelgulinna sünnitusmajas nägi ilmavalgust kaheksa ning Ida-Tallinna Keskhaigla sünnitusmajas seitse last.

Teistes Eesti piirkondades sündis vaid kaks last. Rakvere haiglas sündis üks poiss ning Põlva haiglas sündis samuti poisslaps. Lisaks teatas peagi suletava Põlva haigla sünnitusosakond, et neil on sündinud ka täna, 25. detsembril juba üks tüdruk.