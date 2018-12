Auto rammis ülesõidul reisirongi

Politsei kinnitusel oli juht oli kaine. Ta ei pannud reisirongi esialgu tähele ning kui rongi märkas, oli peatumiseks juba liiga hilja. Rongiliiklus on praeguseks taastatud, nii rong kui auto saavad omal jõul liikuma, edasi tegeleb juhtunuga kindlustus.

Tee on sel lõigul üsna libe. Politsei tuletab meelde, et raudteeülesõidule lähenedes tuleb alati hoog maha võtta ja ohutuses veenduda. Praegusel ajal, kus teeolud on väga muutlikud, tuleb olla eriti hoolas ja arvestada pidurdusteekonna pikenemisega.