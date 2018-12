Jõulupühad möödusid päästjate jaoks rahulikult

Kogu riigis on 24.-25. detsembril seni kokku olnud 17 tulekahjudega seotud päästesündmust. Kokku reageerisid päästjad 44 väljakutsele, mille seas olid lisaks tulekahjudele liiklusõnnetused ning abi osutamine kiirabile ja politseile.

Päästeameti vastutava korrapidaja Martin Lambingu sõnul keegi tulekahjudes ei hukkunud, kuid paraku said inimesed kannatada. «Lisaks tulekahjudele reageerisid päästjad mitmetele liiklusõnnetustele, kus läks vaja päästjate abi. Seetõttu paneme liiklejatele südamele, et teed on libedad ning liikluses tuleb olla väga ettevaatlik,» ütles Lambing pressiteate vahendusel.