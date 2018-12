Politsei otsib Paides kodust lahkunud 81-aastast Luulet

Politsei sai Luule kadumise kohta teate eile. Samas on tõenäoline, et Luule on olnud kodust ära juba mõned päevad. Kahjuks ei ole teada, mis oli naisel kodust lahkudes seljas. Naine ei kasuta ka mobiiltelefoni.

Politseinikud on seni kontrollinud ümbruskonda, samuti teisi kohti, kus naine võiks viibida, kuid paraku ei ole otsingud vilja kandnud. Luulele kuulub Tallinnas Kappeli tänaval korter, mida politseinikud on kontrollinud ning kus teda pole. Siiski on võimalik, et Luule võib viibida ka pealinnas.