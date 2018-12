Moldova ja Transnistria liidrid pidasid kõnelusi

«Me rõhutasime olemasoleva rahuvalveoperatsiooni tähtsust stabiilsuse ja rahu säilitamise faktorina julgeolekutsoonis. Samas märkisime, et sel aastal on sellega seoses esile kerkinud väljakutsed, mis õnnestus ühiste jõupingutustega ületada,» kirjutas Dowon kohtumise järel Facebookis.

Moldova president rõhuas, et tõsiseid komplikatsiooni õnnestus vältida osalt tänu «Dnestri mõlema kalda püüdlustele säilitada samme rahu ja stabiilsuse tugevdamiseks riigis.»

Dodon on kindel, et rahuvalvajad «aitavad luua kasuliku õhkkonna selleks, et kõik Moldova kodanikud saaksid takistamatult kasutada oma õigust vabadel valimistel osalemisele 2019. aasta 24. veebruari parlamendivalimistel.»