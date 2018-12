Venemaa alustas Putini imerelva testimist

Poseidoniks ristitud tuumavõimekusega allvee-drooni arendavad Venemaa relvajõud. Kaitsetööstuse allikatele tuginedes väitis riiklik uudisteagentuur TASS eile, et Venemaa merevägi on hakanud Poseidonit merel katsetama.

2015. aasta septembris kirjutas USA väljaanne The Washington Free Beacon Pentagoni allikatele tuginedes, et Venemaa arendab mehitamata allveelaevu, mille külge kinnitatud lõhkepeadega oleks võimalik hävitada linnasid. Väideti, et droonide abil on võimalik esile kutsuda hiiglaslikke plahvatusi ja masinad on võimelised kõrgel kiirusel suuri vahemaid läbima.