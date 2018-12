Galerii: Võru loomade varjupaiga 62 elaniku seast leiab ka liliput-koera

Varjupaiga pikaaegse perenaise ja Varjupaikade MTÜ juhatuse liikme Merike Tormi sõnul satub praegusel ajal palju loomi hulkuma. «Jõulud on, inimesed käivad kodust ära, pidutsevad ja unustavad vahepeal loomakese ära, võib-olla jääb ka värav lahti ja kõike võib juhtuda. Lisaks paugutatakse juba ilutulestikuga,» selgitas Torm, kes pakub ka ise loomadele hoiukodu.

Üks praegu tema kodus elav varjupaigakoer paistab silma selle poolest, et looma kasv on haiguse tõttu kinni jäänud. Noore koerapoisiga on käidud hiljuti Maaülikoolis loomaarsti juures, kust saadi kinnitus, et tervisega on praegu kõik korras, kuid looma tulevase peremehe valikul jälgib varjupaik seda, et võimaliku ravivajaduse korral oleks omanik selleks valmis.

Eluks ajaks kääbuseks jääv Bobi FOTO: Nele-Mai Olup

Linnast kassikolooniad kadunud

Torm rääkis, et varjupaigas töötatud ligi kümne aasta jooksul on ta koeralt hammustada saanud vaid paaril korral ja õnneks mitte kõvasti, kassid on talle valu teinud aga hulga rohkem. «Kurje ja metsikuid koeri on vähe, aga kassid, eriti need, kes on kuskil inimesteta üles kasvanud, lihtsalt kaitsevad end nii.»

Võru linnast on nüüdseks kassikolooniad õnneks kadunud, kuid maapiirkondades leidub neid ikka ja kui nendele jaole saadakse, on see Tormi sõnul tavaliselt õudne vaatepilt. Seetõttu paneb ta inimestele südamele, et loomade steriliseerimine ja kastreerimine on vajalik. «See on tohutu piin, mis need kassid üle elavad, kui elavad,» ütles Torm. Samuti tuletab ta meelde, et loomade kiibistamine pole kallis, kuid võib looma kadumise korral hõlpsamaks muuta kõigi elu.

Torm rääkis veel, et kui omanikuga on probleeme, siis õigus loom temalt ära võtta on vaid VTA loomakaitsespetsialistil. «Varjupaik võib küll rääkida omanikuga, aga meil ei ole õigust looma omanikule mitte tagasi anda.»

Ühe silmaga jäänud Kiti, kes vajas varjupaika jõudmiseks loomakaitsespetsialisti sekkumist FOTO: Nele-Mai Olup

Vahel saab varjupaik kõnesid inimestelt, kes ütlevad, et soovivad endale koju kurja hundikoera. «Kuidas ma teen sellele koerale selgeks, et peremehe vastu ei tohi kuri olla, aga teiste vastu küll? Siis need inimesed saavad ka ise aru, et nii ei saa,» rääkis Torm.

Elu lego-varjupaigas

Lisaks koertele ja kassidele on varjupaika sattunud ka merisigu, jäneseid, kits, kilpkonn ja hakk. «Samuti oleme siin hoidnud mõnda rebast, kes on viga saanud ja päästeamet on ta meile hoiule toonud.»