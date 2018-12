Ukraina jätkab piiril Venemaaga tõhustatud kontrolli

«Arvestades olukorda, mis on endiselt küllaltki keeruline ja ohtlik, näeb julgeoleku- ja kaitsenõukogu otsus ette ka seda, et politsei, rahvuskaart ja teised õiguskaitseasutused jätkavad lähitulevikus teenistust kõrgendatud valmisoleku režiimil, et kaitsta avalikku korda ja Ukraina kodanike õigusi, vabadusi ja seaduslikke huve,» sõnas Turtšõnov.

«Praegu, kell 14.00 lõppeb sõjaseisukord. See on minu põhimõtteline otsus,» ütles president riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu istungil Kiievis ja lisas, et see põhineb riigis kujunenud julgeolekuolukorral.