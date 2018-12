Indoneesia laiendas keeluala Anak Krakatau vulkaani ümber

Vulkaaniamet tõstis Anak Krakatau vulkaani ohunäitaja teise kõrgeima tasemeni ning rohkem kui kahekordistas seda ümbritseva keeluala, mille raadius on nüüd viis kilomeetrit.

Satelliitidelt saadud andmeil on Anak Krakatau vulkaan laupäevase purske järel oluliselt väiksem.

Satelliitpilte ei saa pilvkatte tõttu praegu teha, kuid Jaapani kosmoseagentuuril JAXA on radaripildid vulkaanist enne ja pärast purset. Neist on näha, kuidas vulkaani loodenõlv on kadunud.