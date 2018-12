Reportaaž: Läänekaldal muutusteta

Läänekaldal asuvatele Palestiina aladele sõidule eelnesid minu tulutud katsed jõuda kuidagi Gaza piirkonda, kohta, kus peaaegu iganädalaselt kui mitte igapäevaselt on araablaste ja juutide verised kokkupõrked. Paika, kus aeg-ajalt lahvatab sõjale sarnane tegevus ja kust Palestiina äärmuslaste Hamasi sõjaline tiib ründab rakettidega Iisraeli alasid. Karm on elu sellel maalapil ka ilma otsese sõjata – kuu tagasi mõistis Gaza sõjaväekohus väidetava koostöö eest Iisraeliga poomissurma kuus inimest. Hetkel kestab Iisraeli ja Hamasi vahel õhkõrn vaherahu, aga senine ajalugu on näidanud, et neid nõndanimetatud vaherahusid võiks võrrelda esimese jääkirmega.

Gaza konnasilm teeb valu ka juudiriigi suures poliitikas. Novembri keskel lahkus kõlavate sõnade saatel ametist kaitseminister Avigdor Lieberman, nimetades Gaza relvarühmitusega sõlmitud rahu terrorismi ees kapituleerumiseks. Liebermani lahkumine seadis Iisraeli erakorraliste valimiste lävele, mille ärahoidmiseks pidi korruptsioonikahtlusega maadlev peaminister Benjamin Netanyahu olema nagu julgestusnöörita köieltantsija. Jõuluajal sai jõud otsa ning valitsuserakondade juhid leppisid kokku, et ennetähtaegsed parlamendivalimised toimuvad aprillis, korralised pidanuks olema aasta pärast.

Ida-Jeruusalemmas, kus elab palju araablasi, käib liinibuss 206 Palestiina omavalitsuse pealinna Ram Allah'i iga kahekümne minuti tagant. Läänekallast ja Ida-Jeruusalemma lahutava betoonmüüri kontrollpunktis ei huvita Iisraeli sõdureid mitte ükski reisija ja buss isegi ei peatu. Terror ei lähtu ju Iisraelist, vaid vastassuunast. Lisaks on Läänekallas, juutide jaoks Samaariamaa või Juudamaa, keevalisest Gazast tunduvalt rahulikum. Ilmselt ka seepärast, et ligi 2,5 miljoni elanikuga Läänekaldal valitseb osaliselt palestiinlaste mõõdukas Fatah, kelle suhted Gazat kontrolliva Hamasiga on jahedad.

Muidugi on ka Läänekaldal peaaegu iganädalaselt juutide ja araablaste kokkupõrkeid, pole harvad ka juhud, kui Iisraeli sõdurid lasevad mõne ründaja maha, aga seda juhtub pigem suuremate linnade äärealadel. Ram Allah on rahulik üsna jõuka väljanägemisega linn, kus käib vilgas ehitustegevus. Peatänava rahvarohketel kitsastel kõnniteedel müüvad arvukad tänavakaubitsejad ilmselt kõiki maailmas leiduvaid kaupu, muutes kõnniteed veelgi kitsamaks. Hoonete esimesed korrused on väikepoodide päralt, kust võib hinda arvestades osta kõiki maailma kuulsamate kaubamärkide võltsinguid. Märkimisväärselt palju haarab silm suveniiripoode, ehkki kohtan vaid mõnda üksikut turisti.

Kohalikud nimetavad Ram Allah‘i kolmeks vaatamisväärsuseks pisikest vanalinna, peaväljakut ning Yassir Arafati mausoleumi. Peaväljak Al-Manara on tuntud ka lipuväljakuna ja tõepoolest on väljaku keskel vardasse tõmmatud kolm üsna räbaldunud värvilist kangast – kaks Palestiina lippu ja ilmselt pealinna lipp. Kohalikud rääkisid, et aeg-ajalt lehvivad seal ka Palestiina iseseisvust tunnustanud riikide lipud. Nii on keskväljakut kaunistanud ka Põhja-Korea lipp. Moel või teisel on Palestiina iseseisvust tunnustanud 137 riiki, Eesti mitte.

Palestiina pealinna südameks on lipuväljak. FOTO: Ainar Ruussaar