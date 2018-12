Putini võimule jätmiseks kaalutakse väidetavalt põhiseaduse muutmist

Riigiduuma spiikri Vjatšeslav Volodini kommentaarid teisipäeval Putiniga kohtudes olid ebamäärased ega maininud konkreetselt võimu üleandmist. Kuid analüütikute sõnul valmistutakse juba muutusteks Putini ametiaja lõpus.

«Ühiskonnas on küsimused, mis puudutavad Vladimir Vladimirovitši,» sõnas Volodin vastavalt Kremli käsikirjale teisipäeval. «Praegu on aeg, mil me saaksime nendele küsimustele vastuseid anda ilma aluspõhimõtteid ohustamata. Seadus, isegi põhiseadus, ei ole dogma.»

Volodin märkis, et praegune põhiseadus koostati 25 aastat tagasi. «See oli väga keeruline aeg. Aeg, mil riik seisis kokkuvarisemise äärel, mil sotsiaalseid kohustusi ei täidetud, mil meie kodanikud kaotasid usu võimudesse,» lausus Volodin.

Ametlik käsikiri ei maini Putini vastust Volodini ettepanekule. Kremli karm kontroll poliitilise süsteemi üle muudaks lihtsaks põhiseaduse muutmise juhul, kui Putin seda toetab.

«Küsimuse osas ei ole veel mingit seisukohta,» teatas eile Kremli kõneisik Dmitri Peskov vastuseks Volodini kommentaaridele, lisades, et praegu mingite võimalike muudatuste kallal tööd alustatud ei ole.

«Küsimus on võimu üleandmises,» sõnas poliitanalüütik ja endine Kremli abi Gleb Pavlovski. «Putin julgustab seda, tehes ähmaseid vihjeid.»

Putin on varem eitanud, et sooviks viiendaks ametiajaks riigijuhi kohale jääda, kuid kommenteeris samas sel kuul, et põhiseadus ei ole legaalne fossiil vaid arenev elusorganism.

«Üldine arvamus on see, et Putini asendajaks pole võtta kedagi, kes suudaks süsteemi järjepidevust tagada,» sõnas Moskva riikliku instituudi välissuhete politoloog Valeri Solovei. «Keegi poliitilistest kandidaatidest ei ole seisuses, et säilitada rahvaga «pühasid sidemeid». Seega nähakse parima võimalusena valitsuse ülesehituse muutmist, et kindlustada Putini jäämine otsustamise keskmesse.»