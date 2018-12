USA eksperdid ärgitavad USA-d suurendama sõjalist kohalolekut Euroopas

Washingtonis asuva mõttekoja eksperdid hoiatavad 13. detsembril avaldatud raporti eelvaates, et Baltimaadesse ja Poola paigutatud NATO üksustest ei piisa Venemaa rünnaku tõrjumiseks.

«Venemaa meelekindel tavarelvastusega rünnak, eriti selline, mis toimub vähese eelhoiatusega, võib seljatada need eelpaigutatud NATO ja USA üksused võrdlemisi lühikese ajaga, enne kui saab rakendada lisajõude,» öeldi dokumendis.

«(Kui Venemaa) peaks tegema Balti piirkonnas asuvale NATO liikmesriigile maapõhise rünnaku, siis on Venemaal oma kampaania esimestel päevadel ja nädalatel märkimisväärne aja ja distantsi eelis, sest sellel on tugev lähtepositsioon ja ta suudab saata lisajõude mujal Venemaal asuvatest maa- ja õhuväe üksustest,» lisati seal.

Eksperdid rõhutavad, et USA peaks tugevdama NATO heidutust Kesk- ja Ida-Euroopas laiemalt, mitte ainult seal, kus USA sõdurid juba on. Lisaks ei peaks sõjaline kohalolek piirduma ainult maapõhiste üksustega, vaid juurde tuleks saata ka laevu ja lennukeid, ütlesid nad.

Eksperdid ärgitasid pidama meeles, et mis tahes otsusel tugevdada USA kohalolekut Poolas saavad olema tõsised tagajärjed kogu piirkonnale ning alliansile tervikuna.

Samas rõhutasid nad, et USA kohaloleku tugevdamine Euroopas on Poolast laiem. «Fundamentaalselt on asi NATO-s ja kogu Euroopa kaitsmises,» märgiti.