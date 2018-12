Video: prantslane kavatseb tünnis Atlandi ookeani ületada

Väikeses kindlustatud kapslis on narivoodi, kööginurk ja laoruum. Oma teel laseb Savin vette tähiseid, et aidata ookeaniuurijatel Atlandi hoovusi paremini tundma õppida.

«Ilm on suurepärane. Laine on umbes ühe meetri kõrgune ja ma liigun 2-3 kilomeetrit tunnis,» lausus Savin telefoni teel AFP-le. «Praegu toimib minu kapsel väga hästi ja kuni pühapäevani lubab ilmateade ka soodsat tuult.»

Savin on endine sõjaväe langevarjur, kuid on töötanud ka pargivahi ja piloodina. Ta usub, et ainuüksi hoovustest piisab, et kanda tema vaiguga kaetud kihtpuidust kapsel 4500 kilomeetri kaugusele Kariibi mere saartele.