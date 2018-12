Üha suurem hulk Briti tudengeid teenib lisaraha prostitutsiooniga

Ülikoolid peavad lõpetama probleemi eiramise, kuna üha suurem hulk tudengeid müüb oma keha, et teenida ülikoolis käimise kõrvalt lisaraha, kirjutas Briti meedia.

Üha suurenev elukallidus, ülikoolide kõrged õppemaksud ja ligipääs veebiprogrammidele, mis teevad seksi müümise kergeks, on põhjused, miks üha suurem hulk Suurbritannia tudengeid valib prostitutsiooni lisaraha teenimise võimaluseks.

«Oleme saanud aru, et inimesed töötavad selles valdkonnas peamiselt igapäevaste vajaduste täitmiseks. Ent mõni tudeng töötab õppemaksu tasumiseks,» ütles prostitutsiooni legaalseks muutmist nõudva organisatsiooni ECP pressiesindaja Laura Watson.

Anonüümsust palunud tudeng Suurbritannia edelaosast ütles, et alustas oma keha müümisega kui oli 18-aastane, sest ei suutnud maksta korteri eest renti. Ta oli võtnud küll õppelaenu, aga selle eest sai ta tasuda vaid õppemaksu, korteri üürimiseks sellest ei piisanud ja ühegi teise tööga ei teeninud ta vajalikku summat. «Oli selge, et mul pole muud võimalust,» ütles ta.

Nüüd on ta 22-aastane ja tahab jätkata magistriõpinguid ning loodab isegi doktorikraadi teha. Paraku on ta veendunud, et nende unistuste täitmiseks tuleb tal senist ametit jätkata.