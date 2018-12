Kassid vallutavad Lõuna-Korea sõjaväerajatisi

Yongsani sõjaväegarnisoni asustus on püstloodis langenud pärast seda kui USA sõjavägi viis oma väejuhatuse Soulist lõuna poole. Kuid inimestest jäänud tühja koha on üle võtnud neljajalgsed hiirepüüdjad.

Keegi pole päris kindel, kust loomad välja ilmusid, kuid seersantmajor Donald Robertsonil on üsna hea ettekujutus.

«Inimesed jätsid oma lemmikloomad maha,» lausus Robertson eelmisel kuul Yongsani linnavalitsuses toimunud kohtumisel. «Kuna üha enam tsiviilisikuid ja sõjaväeüksuseid lahkub, peavad nende üksuste juhid tegema kindlaks, et me ei jätaks oma lemmikuid maha, sest nii saigi probleem alguse.»

Ametnike hinnangul on sõjaväegarnisonis umbes 70 hulkuvat kassi ja nüüd on jõudnud kätte kiirete otsuste aeg, et ennetada kiisude arvu mitmekordistumist kevadiste kassipulmade ajal.

Appi tuli Kerry Burrows, kes kolis Yongsani oma sõjaväelasest abikaasaga ning kellel on kaks aastakümmet kogemust hulkuvate kaslastega tegelemisel. Burrows pani probleemi tähele juulikuus ja pakkus abi selle lahendamisel.

«Ma ei ole kunagi näinud nii palju hulkuvaid kasse. Nad on igal pool,» lausus Burrows. Nüüd on tema initsiatiivil algatatud projekt Püüa, Kohitse, Vabasta, millega loodetakse probleem kasside steriliseerimise ja vaktsineerimisega lahendada.

Burrowsi sõnul on ta värvanud Lõuna-Korea loomaarste, kes lõikuse heategevuslikus korras läbi viivad. Projekt peaks algama veebruaris, kuid selleks vajab ta veel garnisoni heakskiitu.

«Sellesse ei investeerita mitte mingeid sõjaväe ressursse,» selgitas naine. «Mul on ainult nende luba vaja.»

Burrows tõi välja, et eelmisel aastal leidis sarnane pilootprojekt aset ka USA sõjaväe ruumides Hawaiil.

Garnisoni avaliku halduse ja õigusasjade meeskonnad on asunud probleemi uurima, et töötada välja uued põhimõtted Yongsani halduspiirkonnas tegutsemiseks.

Kasside magama panemist variandina ei kaaluta, sest pilootprojekt on näidanud, et steriliseerimisega suudetakse probleem kontrolli all hoida, pealegi hõivaks tõenäoliselt kassidest tühjaks jäänud territooriumi teised loomad.