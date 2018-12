Saksamaa tahab tõsta ÜRO Julgeolekunõukogu liikmete arvu

Saksamaa valmistub võtma tuleval aastal kohta Julgeolekunõukogu mitte-alalise liikmena. Maas teatas Twitteris, et ootused Saksamaale on praegu kõrgemad kui kunagi varem ning Saksamaa peab kindlalt jääma rahvusvahelise koostöö kursile.

Intervjuus uudisteagentuuriga dpa rõhutas välisminister, et ÜRO Julgeolekunõukogu vajab reformi, et suurendada selle alaliste liikmete arvu praeguselt viielt. Maasi sõnul on tänane Julgeolekunõukogu mudel aegunud.