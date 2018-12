Saksa sõjavägi plaanib hakata värbama teistest EL-i riikidest

Saksamaa staabiülem kindral Eberhard Zorn lausus, et sõjavägi peab kvalifitseeritud personali puudumisel otsima erialatöötajaid mujalt.

Saksamaa loobus kohustuslikust sõjaväeteenistusest 2011. aastal ning tugeva majanduse ja madala tööpuuduse tõttu on sõjaväelaste värbamisega raskusi.

Zorn ütles ajalehele Funke, et spetsialistide nappuse olukorras tuleb vaadata igasse suunda.

«Üks võimalus, mida me kaalume, on küsimus, kas lubada teiste EL-i riikide kodanikel kandideerida teatud töövaldkondadesse – jutt käib näiteks arstidest või IT-spetsialistidest,» ütles ta.

Teadaolevalt on valitsus konsulteerinud EL-i partneritega ning saanud enamuses ettevaatlikku tagasisidet, seda eriti Ida-Euroopa riikidelt.

Sõjaväe parlamendivolinik Hans-Peter Bartels lausus, et EL-i kodanike värbamine on juba saanud omamoodi uueks normaalsuseks, sest paljudel sõduritel on topeltkodakondsus või muu päritolu.