Endine Hiina luure asejuht pandi korruptsiooni eest eluks ajaks vangi

New Yorgis elav Guo on avaldanud internetis hulga videoid, milles kõlavad korruptsioonisüüdistused Hiina valitseva Kommunistliku Partei ladviku aadressil.

Ma on järjekordne kõrge Hiina ametnik, kes on sattunud president Xi Jinpingi korruptsioonivastase võitluse küüsi. Võitlus on presidendile rahva seas populaarsust toonud aga tema kriitikud, teiste hulgas Guo, väidavad, et see on Xi jaoks mugav viis poliitiliste vastaste kõrvaldamiseks.