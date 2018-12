USA valitsuse töö seisab Trumpi müürinõude tõttu määramata ajani

Kongresmenid on pühade ajaks Washingtonist lahkunud ning neile on antud teada, et hääletusele ilmumiseks teavitatakse neid 24 tundi ette. Kuigi täna pärastlõunal algab senati istung, oodatakse sinna kohale vaid väheseid senaatoreid.

Pärast nädalavahetust ja kaht riigipüha oli eile esimene tööpäev, kui seisak riigiametnikke mõjutas.

Kuigi senat jõudis möödunud nädalal parteideülesele leppele jätkata valitsusametite rahastamist veebruarini ja eraldada piirikaitseks 1,3 miljardit dollarit, lükkas Trump selle tagasi, kuna plaan ei näinud ette müüri rajamist. Trump nõuab müüri jaoks 5,7 miljardit dollarit.

Eile ütles ta Iraaki väisates, et teeb mida iganes tarvis, et saada piirimüüri rajamiseks rahastust.

Täna tagasi USA-sse jõudes säutsus Trump, et USA-Mehhiko piirimüür on hädavajalik. Ta lisas: «Kas demokraadid saavad aru, et enamik inimesi, kes palka ei saa, on demokraadid?»

Samas väitis Trump, et föderaalametnikud toetavad seisakut ja mõned neist olla talle öelnud, et see peaks kestma kuni saadakse rahastus piirimüürile.

Föderaaltöötajate ametiühingu International Federation of Professional and Technical Engineers juht Paul Shearon lükkas Trumpi väited tagasi ja ütles, et ametiühing ei ole kuulnud ühestki seisakut toetavast töötajast.

«Enamik näevad seda kui oskamatust,» lisas ta.