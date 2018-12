Pakistani ekspresidendil keelati riigist lahkuda

«Ma loodan, et Zardari võtab nüüd JIT-i (uurijaid) tõsiselt,» ütles Chaudhry, kelle sõnul on juurdluse käigus leitud asitõendeid, mis kinnitavad, et Zardari kasutas libapangakontosid ja ettevõtteid raha pesemiseks.

Pakistani kohus lõi septembris korruptsiooni uurimiseks komisjoni seoses kahtlustega, et vähemalt 400 miljonit dollarit on läbinud tuhandeid libakontosid majandusraskustes isikute nimede all. Komisjoni teatel on rahapesuga seotud umbes 600 ettevõtet ja üksikisikut.