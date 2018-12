Politseinikud kõrvaldasid Virumaal roolist 13 joobes juhti

«Joobes inimene ei ole autoroolis adekvaatne võimalikele ohtudele reageerima ning on suurem tõenäosus sattuda liiklusõnnetusse. Enne rooli istumist peab inimene olema veendunud, et ta tohib sõidukit juhtida. Lähedased peaksid takistama joobes inimest autorooli minemast või joobes juhist politseile teada andma,» sõnas politseinik.

Välijuhi sõnul on murettekitav see, et osa inimestest olid teel tööle. Ühel tööstusettevõttesse tööpäeva alustama suundunud mehel tuvastati kriminaalne alkoholijoove.