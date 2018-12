USA poolt hüljatud kurdid otsivad kaitset Venemaalt ja Assadilt

Kurdienamusega Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) on olnud Süürias juhtiv Pentagoni partner alates 2015. aastast, mil USA juhitud koalitsioon alustas Süürias rünnakuid IS-i vastu. President Donald Trumpi teade, et Ühendriikide väed lahkuvad Süüriast, seab ohtu kurdid, kes kardavad, et ilma USA toetuseta on nad jäetud haavatavaks Türgi piiriülestele rünnakutele.

Ilma regionaalse toetuseta kurdide SDF-i poliitiline tiib saatis hiljuti delegatsiooni Damaskusesse ja Moskvasse, et arutada kaitset Türgi võimaliku agressiooni eest.

Kurdi poliitik Aldar Xelil lausus eile, et peagi korraldatakse Venemaa ja Süüria valitsusega uued kohtumised, et veenda Süüriat oma piire kindlustama ja Türgi pealetungi tõkestama.

Türgi kavatseb Süürias tungida üle Eufrati jõe kurdivägede valduses olevatele aladele, teatas teisipäeval Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoğlu.

Türgi välisminister kinnitas, et jätkatakse varasema kavaga, mille eelmisel nädalal tegi teatavaks president Recep Tayyip Erdoğan. Erdogan kinnitas, et viivitab esialgu rünnakuga.

Cavusoglu kritiseeris väljaandele ka Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni kavatsust jätta prantslased Süüriasse kurde kaitsma. Çavuşoğlu oli varem päeval öelnud, et keegi ei võida sellest, kui Prantsuse väed jäävad Süüriasse kurdivõitlejaid kaitsma.

USA presidendi Donald Trumpi otsus viia Süürias tegutsevad Ühendriikide sõdurid kuu aja jooksul riigist välja on tekitanud ärevust kurdide seas, kelle juhitavaid SDF-i ja kurdi rahvakaitseüksusi (YPG) on Washington riigis toetanud võitluses äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastu.

Türgi president Erdoğan kordas reedel detsembris juba mitmendat korda ähvardust, et Türgi kõrvaldab lähiajal YPG näol Süüriast lähtuva ohu.

Ankara hinnangul on YPG Türgis terroriorganisatsioonina keelustatud Kurdistani Töölispartei (PKK) Süüria haru ehk seega samuti terroristlik.

USA otsus väed Süüriast välja viia on sundinud kurdiametnikke otsima oma püüdlustele rahvusvahelist kaitset ja toetust. Reedel külastasid SDF-i poliitilised liidrid Pariisi ja palusid sõjalist ja diplomaatilist tuge Prantsusmaalt, kelle sõdurid tegutsevad sarnaselt ameeriklastele samuti Süürias kurdide juhitavate vägede kõrval.