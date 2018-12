Endine Iisraeli luurejuht: Venemaa valis Trumpi välja ja aitas ta presidendiks

«See, mida me oleme seni näinud automatiseeritud internetialgoritmide ja informatsiooni moonutamisega, on ainult jäämäe tipp. See on viimaste aastate suurim oht ja ohustab alusväärtusi, mida me jagame – demokraatiat ja Teise maailmasõja järel loodud maailmakorda,» lausus Pardo väljaande Haaretz kohaselt.