Zatlers: Läti president tegelegu valitsuse moodustamisega

Zatlersi arvates pidanuks president Raimonds Vējonis haarama ohjad juba kuu aega pärast seimivalimisi, kuid see lükkus aina edasi lootuses, et olukord laheneb iseenesest.

Tema arvates on kahe peaministrikandidaadiks esitatud mehe valitsuse moodustamise läbikukkumine ka presidendi läbikukkumine.

Vastuseks küsimusele, kuidas ta ise sellises olukorras toimiks, ütles Zatlers, et lahendust tuleb otsida riigi põhiseadusest, mis ütleb, et see «on presidendi aeg».