Facebook asetas erileppega kasutajate andmed Kremli käeulatusse

Suured tehnoloogiaettevõtted säilitasid ligipääsu Facebooki kasutajate andmetele ka pärast seda, kui see teistele keelati. Priviligeeritute hulka kuulus ka Moskvas baseeruv otsingumootor Yandex, mis on varem edastanud klientide andmeid Vene Föderaalsele Julgeolekuteenistusele (FSB).

Facebookiga sõlmitud niinimetatud integratsioonipartnerlusleppe alusel nautisid ettevõtted nagu Netflix, Spotify, Bing ja New York Times eriligipääsu Facebooki kasutajate andmeile. Zuckerbergi asutatud ettevõte õigustas leppeid ettevaatlikult sõnastatud avalduses.

«Inimestel võiks olla rohkem sotsiaalseid kogemusi – näiteks Facebooki sõprade soovituste nägemine – teistes populaarsetes rakendustes, näiteks Netflixis, Spotifys või veebilehel New York Times,» kirjutas seal Facebooki arendusdirektor Konstantinos Papamiltiadis, kes rõhutas, et ükski lepe ei lubanud ettevõtetele ligipääsu infole ilma kasutajate loata.

USA luureagentuurid ja seadusandjad on viimaseil aastail muret avaldanud Hiinas ja Venemaal loodud tark- ja riistvara üle. Nende sõnul on kõnealuste riikide luureagentuuridel võimalik sealsete ettevõtete tooteid lihtsasti luureseadmeteks muuta.

1997. aastal kahe Vene matemaatiku poolt rajatud Yandex on Venemaa suurim tehnoloogiaettevõte ja neljas suurim otsingumootor maailmas.

2011. aastal tunnistas Yandex, et oli edastanud Vene opositsioonipoliitikule Aleksei Navalnõile tehtud annetusi puudutavat infot FSB-le. Läinud aastal korraldasid Ukraina ametivõimud Odessas ja Kiievis reidi Yandexi kontoritesse, sest neid kahtlustati riigireetmises.

«Ametivõimud leidsid kinnitust, et ettevõte kogus, hoiustas ja edastas Venemaal Ukraina kodanike isiklikke andmeid,» kirjutas Ukraina julgeolekuteenistus SBU avalduses. «Andmete hulka kuulusid inimeste telefoninumbrid, e-posti aadressid, sotsiaalmeedia kontod ja elu- ning töökohad.»

Yandex eitas SBU süüdistust, kuid tunnistas oma 2017. aasta raportis, et Vene presidendi Vladimir Putini režiimi all omab äri ajamine teatud riske, sealhulgas juriidilise iseseisvuse puudumine poliitilistest, sotsiaalsetest ja kommertsjõududest.

Yandexil õnnestus esialgu Kremli survele vastu seista, kuid 2014. aastal võttis Putin ettevõtte avalikult sihile ja väitis, et tegu on Ameerika ning Lääne-Euroopa investorite mõjuobjektiga ja interneti näol on üldisemalt tegu CIA skeemiga.