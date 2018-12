Jõuluõhtul 7-aastase lapse tapmises kahtlustatakse tema onu

Juhtum leidis aset jõululaupäeva õhtul Arabianranta piirkonnas asuvas majas, kuhu kahtlustatav oli külla läinud. Lisaks 7-aastasele poisile ja 36-aastasele kahtlustatavale olid majas veel samast perest pärit kaks täiskasvanut ja üks alaealine. Kahtlustatav teiste suhtes vägivaldne ei olnud. Praegu pole teada, et ta oleks olnud joobes või narkootiliste ainete mõju all.

Mõrva motiiv pole veel selge ja ohvri perekonna ülekuulamine on alles pooleli. Kanth tõdes, et ohvri lähedased on juhtunust äärmiselt vapustatud ja neile on pakutud kriisiabi.