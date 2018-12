130 jalgpalli MM-i fännipassi omanikku on üritanud Eestisse tulla

«Meie ohuhinnangud näitavad, et see liikumine võib suureneda aasta lõpus. Me näeme ka seda, et on teatud aktiivsuse kasvu ka Vene poole peal, kus Venemaa on teavitanud meid juhtumitest, mida nad ise on avastanud piirialal, aga valmis me peame olema selleks, et see number võib uuel aastal kasvada,» ütles PPA integreeritud piirihalduse büroo juht Egert Belitšev.

Fännipassi omanikud on kasutanud Eestisse sisenemiseks erinevaid viise, kus osa neist on Venemaal viibides hankinud omale võltsitud reisidokumendi, võltsitud viisa, kuid üle piiri on tuldud ka läbi metsa, lisaks on illegaalid piiri ületamiseks peitnud end veoautosse ja reisibussi alla õõnsustesse, kus neil on mugav redutada.

Piiripunktis tabatud illegaale ei lasta Eestisse siseneda, vaid nad saadetakse tagasi Venemaale, kui nad aga peavad menetlustoimingute tõttu Eestis viibima, saadetakse fännipasside omanikud tagasi päritoluriiki, mis on riigile kallis ning seda rahastab osaliselt Euroopa Liit ja kasutatakse ka Euroopa piiri- ja rannikuvalve ameti Frontex abi.