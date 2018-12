RT saatis pühade puhul laiali šokolaadist Salisbury katedraalid

RT esindaja kinnitas, et foto on ehtne ja taolised katedraalid saadeti pühade puhul laiali. Mõne päeva pärast tähistavad Vene õigeusklikud jõule, kinke jagatakse ka uue aasta puhul.

Venemeelset propagandat analüüsiv advokaat Paula Chertok ütles, et foto šokolaadist katedraalist ajas teda oksele. «On trollimine ja on Vene propaganda – see on haige, paheline ja sünge,» säutsus ta Twitteris.