Türgi ja Venemaa asuvad koordineerima sõjategevust Süürias

USA president Donald Trump teatas eelmisel nädalal, et viib Süüriast ära kõik USA 2000 sõdurit. Tema sõnul on USA oma eesmärgi saavutanud ning ISIS on rivist välja löödud.

IS on kaotanud pea kõik oma kunagisest territooriumist, aga arvatakse, et Süürias on veel tuhandeid selle võitlejaid.