Bangladeshis algasid pingelises õhkkonnas üldvalimised

Võimud on rakendanud rangeid turvameetmeid pärast vägivallast varjutatud kampaaniat ja süüdistusi valitsuse jõuvõtetes opositsiooniaktivistide vastu. Välja on toodud 600 000 politseinikku ja sõjaväelast, aga ka kiirreageerimisüksuste, mereväe, piiri- ja rannavalve liiget.

"Loodame, et õhkkond on rahulik."

165 miljoni elanikuga Bangladeshi valimiskampaaniat on saatnud kokkupõrked Hasina valitseva Awami Liiga ja opositsioonilise Bangladeshi Rahvuspartei (BNP) poolehoidjate vahel. Surma on saanud 13 inimest ja kannatanuid on tuhandeid.