Washington: töö vägede väljatoomise nimel Süüriast on alanud

Kõik kinnitasid, et kriitikast hoolimata on juba astutud samme sõdurite väljatoomiseks.

Bolton kirjutas Twitteris, et kavatseb sõita jaanuaris Iisraeli ja Türgisse ette valmistama järgmist etappi võitluses äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastu, kui Ühendriigid hakkavad Süüriast oma sõdureid koju tooma.

Kuigi pole tõendeid, mis kinnitaksid nende avalduste koordineerimist, näib see administratsiooni püüuna esineda ühisrindena ajal, mil Trumpi on süüdistatud oma tähtsamate sõjaliste ja julgeolekunõunike soovituste eiramises.

President Donald Trump teatas detsembris ootamatult kõigi 2000 Süürias viibiva sõduri äratoomisest. Trump põhjendas otsust sellega, et IS on sisuliselt puruks löödud. Kuigi rühmitus on kaotanud pea kõik varem selle kontrolli all olnud alad, arvatakse riigis olevat tuhandeid selle džihadiste.