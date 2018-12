Juncker Suurbritanniale: võtke end kokku

«Minu meelest on see põhjendamatu, et osa Briti üldsusest paistab arvavat, et kõigile tulevastele Briti probleemidele lahenduse pakkumine on ainult ELi ülesanne,» pahandas Juncker. «Ma kutsun teid üles: võtke ennast kokku. Ja öelge meile, mida te tahate. Meie ettepanekud on olnud laual juba kuid.»

Briti peaminister Theresa May lükkas novembris ELiga saavutatud lahkumisleppe hääletuse parlamendis edasi, sest oodata oli kaotust, kuna kokkuleppe vastu on ka paljud tema Konservatiivse Partei liikmed.

Ta püüab saada Brüsselilt täiendavaid selgitusi ja garantiisid Iiri piiri küsimuses ning on lubanud panna kokkuleppe hääletusele 14. jaanuaril.

Suurbritannia peaks EList lahkuma 29. märtsil.

Opositsioonilised leiboristid süüdistavad Mayd venitamistaktikas, et sundida parlamenti kokkulepet toetama, sest vastasel korral on oht, et EList lahkutakse leppeta.

«Mul on tekkinud mulje, et enamik Briti parlamendiliikmeid umbusaldab tõsiselt nii ELi kui madam Mayd,» ütles Juncker.

Ta lükkas tagasi väited, et Brüssel püüab takistada Suurbritanniat lahkumast.